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Байден випередив Трампа ще у двох штатах

Йдеться про Вісконсін та Мен.

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден випередив нинішнього президента Дональда Трампа за підсумками голосування у штатах Віскосін і Мен.

Про це інформує NBCNews.

У 2016 році Дональд Трамп переміг у Вісконсіні, набравши 48 відсотків голосів, випередивши Гіларі Клінтон на 1 відсотковий пункт.

У 2020-му за підсумками підрахунку 99% голосів, у цьому штаті Трамп програє Байдену менш ніж відсоток: 48,8 проти 49,5.

Також Байден лідирує у штаті Мен. За прогнозами, він отримає щонайменше 3 з 4 голосів виборників у цьому штаті.

Раніше повідомляли, що Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів" - Флориді, Огайо та Техасі.

Як відомо, голосування у США проходить в два етапи: спочатку громадяни обирають виборників у кожному штаті, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Число виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі. Докладніше про перегони читайте у статті "Що потрібно знати про вибори у США".

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