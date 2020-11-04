Євробляхери заблокували рух у центрі Києва

"Активісти" перекрили рух на перехресті вулиць Грушевського та Шовковичній. Двох із них затримано.

Власники автомобілів на європейських номерах заблокували рух в урядовому кварталі столиці.

Поліція Києва повідомляє, що активісти перекрили рух на перехресті вулиць Грушевського та Шовковичній. Двох із них затримано.

"Правоохоронці закликали учасників акції припинити правопорушення, під час чого один з водіїв здійснив маневр, намагаючись об’їхати кордон поліцейських та виїхав на тротуар. За вчинення протиправних дій правоохоронці затримали водія і пасажира автівки", - сказано в повідомленні.

Правопорушників доставили до Печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та з’ясування обставин інциденту. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України.

Голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська повідомила, що блокувальники не пропустили навіть "швидку".

"Центр взяли в заручники бляхери. Ті, що гадять на голову іншим людям, не заслуговують на підтримку, або навіть на лояльність. Гадять цілий день в Маріїнському парку, газують неймовірно смердючими відходами здохлого машинобрухту, бухають горілку біля кожної другої машини. При мені не пропускали швидку, бо вона їм видалась дивною і, мабуть, на їх думку, вивозить депутатів з парламенту. На питання, чи вони взяли нас в заручники, бо весь центр стоїть і я не можу з дитиною, у якої болить живіт, виїхати з роботи, вони відповіли, що так", - написала вона у фейсбуці.

У поліції нагадують, що за блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Поліція Києва вкотре закликає організаторів та учасників акції дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок.

Нагадаємо, вчора власники "євроблях" учергове зібралися на протест під Радою. Вони вимагають ухвалення законопроєкту №3704 про доступне розмитнення автомобілів на єврономерах.

У листопаді 2018 року Верховна Рада внесла зміни до Митного кодексу, які стосуються ввезення транспортних засобів на територію України. Вони передбачають істотне підвищення штрафних санкцій за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації.

Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які раніше максимально становили 8500 гривень (понад 10 днів), підвищені за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.

Те саме зробили зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення". Раніше вони максимально становили 17 тисяч гривень, а зросли до 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).

У грудні 2019-го Рада відтермінувала введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах. Штрафи досі не діють.

30 жовтня електронна петиція до президента з вимогою виконати обіцянку вирішити питання доступного розмитнення та перебування на території України автомобілів європейської реєстрації набрала необхідні 25 тисяч підписів.