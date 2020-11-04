У четвер у Києві до +10 градусів, удень дощ

У четвер, 5 листопада, в Києві хмарно, вдень дощ, вночі без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, удень +8...+10 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно з дощем, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +11...+13 градусів. У Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +8...+10 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вдень дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +7...+9 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+7 градусів, удень +7...+9 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +8...+10 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 градусів, удень +11...+15 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +12...+14 градусів.