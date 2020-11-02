У вівторок у Києві до +11, без опадів

Вночі у столиці +5...+7 градусів.

У вівторок, 3 листопада, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +9...+11 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно, вдень і вночі дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +10...+14 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +10...+12 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +10...+12 градусів.

На сході України хмарно з дощем, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+17 градусів, удень +10...+13 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +10...+12 градусів.

У Криму хмарно з дощем, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +12...+14 градусів.