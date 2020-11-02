У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь
У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
 «Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
 «Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади
На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
ГоловнаСуспільствоЖиття

У вівторок у Києві до +11, без опадів

Вночі у столиці +5...+7 градусів.

У вівторок у Києві до +11, без опадів
Фото: Макс Требухов

У вівторок, 3 листопада, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +9...+11 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно, вдень і вночі дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +10...+14 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +10...+12 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +10...+12 градусів.

На сході України хмарно з дощем, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+17 градусів, удень +10...+13 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +10...+12 градусів.

У Криму хмарно з дощем, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +12...+14 градусів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також