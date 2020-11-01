На місці події на другому поверсі ресторану правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Поліція Харкова з’ясовує обставини смерті чоловіка, тіло якого знайшли сьогодні вранці в розважальному закладі в центрі міста.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Тіло чоловіка в одному з ресторанів по вулиці Ярослава Мудрого виявлено 1 листопада близько 5:50. За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу. На місці події на другому поверсі ресторану правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поряд з померлим знаходилася зброя", - йдеться у повідомленні.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Зазначається, що правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 37-річний харків‘янин. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом.

Нагадаємо, у вереснів у Запорізькій області п’яний чоловік поранив ножем чотирьох відвідувачів кафе. Один із потерпілих потрапив в реанімацію у важкому стані.