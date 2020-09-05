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У Запорізькій області п’яний чоловік поранив ножем чотирьох відвідувачів кафе

18-річний потерпілий знаходиться у важкому стані в реанімації.

У Запорізькій області п’яний чоловік поранив ножем чотирьох відвідувачів кафе
Фото: Національна поліція

У місті Оріхів на Запоріжжі п’яний чоловік поранив ножем чотирьох відвідувачів кафе. Один із потерпілих знаходиться у важкому стані в реанімації. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався пізно ввечері у п’ятницю, 4 вересня. У поліцію повідомили, що в кафе відбувається бійка.

"У розважальному закладі під час розпиття спиртних напоїв між 35-річним чоловіком та групою його односельців стався конфлікт, який переріс у бійку. В результаті старший чоловік дістав ніж і вдарив ним спочатку 18-річного хлопця, влучивши у грудну клітину, а потім ще трьох 17-річних юнаків, спричинивши їм непроникаючі порання кінцівок та тулубу", - йдеться у повідомленні.

18-річний хлопець знаходиться в реанімаційному відділенні місцевої лікарні у важкому стані, трьох інших потерпілих після надання медичної допомоги відпустили додому.

Інші відвідувачі кафе намагались вчинити над нападником самосуд та перевернули автівку зловмисника.

Чоловіка затримали. Кримінальне провадження відкрито за ч.1 п. 15 (Замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік через ревнощі облив дружину спиртом і підпалив. Жінка отримала опіки 80% тіла.

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