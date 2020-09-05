Бойовики стріляли з гранатометів біля Авдіївки

Втрат та поранень серед українських військових немає.

Минулої доби, 4 вересня, проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС.

"Поблизу населеного пункту Авдіївка противник здійснив поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг – зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

На провокації ворога захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень внаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку суботи, 5 вересня обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

Нагадаємо, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню заявила, що незаконні збройні формування ОРДЛО за кураторства Росії продовжують систематично порушувати перемир'я. Бойовики проводять мінування території поблизу населених пунктів, постачають військову техніку, обходячи пости, де встановлено прикордонні пункти пропуску. Зокрема, протитанкові міни виявили на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк".