Пожежу у Дворічанському лісництві на Харківщині локалізовано

Пожежу у Дворічанському лісництві біля села Гороб’ївки на Харківщині, яка виникла 2 вересня, локалізовано.

Про це повідомляють на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Відкритого вогню немає, проводиться гасіння окремих осередків тління лісової підстилки і залишків деревини всередині контрольованого периметру", - йдеться в повідомленні.

До гасіння вогню було залучено 479 осіб і 78 одиниць техніки, з них від ДСНС – 235 людей особового складу та 54 одиниці техніки, зокрема два пожежні літаки і один вертоліт, яким здійснено 73 скидання (254 тонни води).

За даними ДСНС, вогонь пройшов майже 500 га (із них 100 га верхової пожежі).

Нагадаємо, 2 вересня о 12:54 поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району на Харківщині виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15:00 через сильний поривчастий вітер вогонь поширився в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. Унаслідок пожежі знищено 22 житлові будинки, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася одна особа.

3 вересня на місце події прибув глава МВС Арсен Аваков разом із першим заступником голови Нацполіції Євгеном Ковалем і першим заступником голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Олегом Мельчуцьким. Також на Харківщину вирушили віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран і міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Чиновники здійснили повітряний моніторинг районів, які найбільше постраждали від пожеж, а також провели нараду оперативного штабу.

Голова МВС пообіцяв, що господарі повністю знищених будинків отримають максимальну компенсацію – приблизно 300 тисяч гривень. Люди, які постраждали менше – отримають меншу компенсацію. На місці буде працювати спеціальна комісія, яка оцінить наслідки пожежі.