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Поліція Київщини розкрила вбивство працівниці Верховної Ради

Затриманий був 5 разів судимий за насильницькі злочини.

Поліція Київщини розкрила вбивство працівниці Верховної Ради
Антоніна Шпір
Фото: Київ Оперативний

Національна поліція Київщини затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві гардеробниці Верховної Ради Антоніни Шпір.

Про це повідомив на брифінгу керівник Головного управління поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Затриманий виявився громадянином України, який неодноразово був судимий за насильницькі злочини... В 2016 році він вийшов на волю", - заявив Нєбитов.

За його словами, правоохоронці отримали ще 5 повідомлень від жінок щодо насильницьких дій, які вчинив затриманий.

Слідство встановило, що 29 червня 2019 року затриманий пограбував та вбив жінку, що йшла через поле до маршрутного таксі.

За даними правоохоронців, затриманий раніше був 5 разів судимий. Він ніде не працював і жив коштом пограбування жінок.

Зараз чоловіка підозрюють за статтями 187 (Розбій), 115 (Умисне вбивство) та 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у червні 2019 року тіло Антоніни Шпір, яка працювала в гардеробі Верховної Ради, знайшли в полі в Київській області.

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