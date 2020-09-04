У пенсіонерки в Києві знайшли схрон з набоями та гранатами

Пенсіонерка запевняє, що їх міг залишити знайомий, який допомагав у хатніх справах і винаймав у неї кімнату.

Фото: facebook.com

Столичні правоохоронці виявили у пенсіонерки на балконі предмети, схожі на набої до автоматичної зброї та гранати.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

"Сьогодні на лінію 102 зателефонувала мешканка будинку на вулиці Мілютенка. Літня жінка вирішила поприбирати на балконі та виявила серед своїх речей зайві. Патрульні, які прибули на виклик, виявили в оселі 73-річної жінки предмети, схожі на гранати та набої", - йдеться в повідомленні.

На думку пенсіонерки, там їх міг залишити знайомий, який допомагав у хатніх справах і винаймав у неї кімнату.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Патрульні викликали на місце вибухотехніків та слідчо-оперативну групу Деснянського району, а до приїзду спеціалістів охороняли місце події задля безпеки громадян.

Нагадаємо, 31 серпня у місті Люботин на Харківщині виявили великий схрон з боєприпасами, облаштований у гаражі.