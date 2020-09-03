Нацрада позбавила ліцензії радіо "Прямий FM" у шести містах

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію на мовлення радіостанції "Прямий FM".

Відповідне рішення Нацрада ухвалила на засіданні 3 вересня, повідомляє Укрінформ.

Національна рада розглядала два проєкти рішення: Олега Черниша - про анулювання ліцензії і зобов’язання телеканалу повернути ліцензію Нацраді, а також Олександра Ільяшенка - про визнання порушення та оголошення попередження.

Як зазначив відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич, доповідаючи про результати планової виїзної перевірки, моніторинг зафіксував відсутність мовлення радіостанції "Прямий FM" впродовж року у двох із шести населених пунктах, передбачених ліцензією, а саме: у Марганці та Лубнах.

Член Нацради Черниш звернув увагу, що є чітка норма закону, яка передбачає анулювання ліцензії у разі відсутності мовлення протягом року з дня видачі ліцензії – а саме: з 9 листопада 2018 року.

"Своєю чергою представниця радіостанції "Прямий FM" апелювала до того, що радіостанція брала участь у конкурсі на частоти у 6-ти містах, оголошений різними рішеннями Національної ради, і результати конкурсу були оформлені також окремими рішеннями, фактично радіостанція мала би отримати 6 ліцензій, але отримала одну – де було зазначено всі 6 міст. Тобто це була ініціатива Національної ради – об’єднати 6 ліцензій в одну. І тепер, замість скасувати дві ліцензії, Нацрада скасовує всі шість", - йдеться у повідомленні.

Вона також зазначила, що перед радіостанцією одразу виникли технічні труднощі. В додатку до ліцензії йшлося про те, що оператор – Концерн РРТ. Але, як з’ясувалося, в деяких містах об’єкти Концерну РРТ були відсутні, тому радіостанція змушена була змінювати оператора та місце розташування передавачів.

Член Національної ради Олександр Ільяшенко додав, що компанія вже почала мовлення на частині частот, але не освоїла одну частоту, а також зауважив, що "Прямий FM" не звернувся до Нацради вчасно з цього питання. Ільяшенко запропонував визнати порушення та оголосити санкцію попередження "Прямому" за недотримання умов ліцензії щодо мовлення.

У підсумку, після обговорення, за анулювання ліцензії проголосувало п’ять членів Нацради, два голоси було проти, один - утримався.

Нагадаємо, у червні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телевізійного каналу "Прямий". Перевірка була призначена через слова "срака" і "гівно" у передачі "Ехо України" з ведучим Матвієм Ганапольським.

9 січня Нацрада вирішила перевірити телеканал через образи президента Володимира Зеленського з боку ведучого Сергія Пояркова. Результати перевірки наразі не повідомлялися.

9 квітня Нацрада призначила позапланову перевірку через трансляцію передачі "Вата-шоу", яка триває вже другий рік.