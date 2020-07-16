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Нацрада перевірить радіо "Шансон" через недотримання мовних квот

Частка пісень державною мовою, поширених у проміжку часу між 15:00 і 22:00, становила 34%, а не 35%, як має бути.

Нацрада перевірить радіо "Шансон" через недотримання мовних квот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія «Шансон», м. Київ (позивні «Радіо Шансон»), через виявлені ознаки порушення законодавства щодо розміщення в ефірі пісень українською мовою.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

"Моніторинг мовлення радіо «Шансон», проведений 02.06.2020, зафіксував, що частка пісень державною мовою, поширених у проміжку часу між 15:00 і 22:00, становила 34%. Хоча законодавством передбачено, що вона має становити не менше як 35% загального обсягу пісень", - йдеться в повідомленні.

Після завершення карантинних заходів Національна рада проведе перевірку компанії і з’ясує, чи дотрималася вона частини другої статті 9, частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону "Про телебачення і радіомовлення".

Нагадаємо, минулого року Нацрада дорікнула "Шансону" за трансляцію української музики вночі.

Влітку 2016 року Верховна Рада ввела квоти на українські пісні в радіоефірі. У перший рік роботи закону вони складали не менш ніж 25% від загального часу звучання пісень протягом доби. Потім поступово квоти збільшилися до 35%. Для новин і ранкових передач квота української мови - 50% у перший рік з подальшим збільшенням до 60%.

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