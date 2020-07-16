Фонд Ріната Ахметова: 15 років роботи заради людей і України

15 липня Фонду Ріната Ахметова виповнилося 15 років. З найперших днів роботи Фонд реалізував і продовжує реалізовувати проєкти національного рівня. Насамперед вони спрямовані на допомогу та порятунок людей, а також на боротьбу із соціальними проблемами. На сьогодні в активі Фонду – проєкти та програми у сфері гуманітарної допомоги, медицини, культури та соціального розвитку, подолання сирітства та популяризації сімейних форм виховання.

Робота однієї з наймасштабніших програм Фонду – Гуманітарного Штабу – увійшла в історію. А досвід допомоги в умовах збройного конфлікту досі не має аналогів в Україні – врятовано життя понад мільйона людей на сході країни. Вдалося запобігти гуманітарній катастрофі на Донбасі. Усе це завдяки одній людині, її бажанню дарувати добро та допомагати.

– Мільйон врятованих життів – це не просто цифра, це людські долі. Це боротьба за кожну людину щодня, щогодини, щохвилини. Це сердечне тепло, яким зігрівали волонтери тих, хто втратив надію. Це діти, жінки та люди похилого віку, які вижили. І це найбільша цінність! – так сам Рінат Ахметов каже про роботу Фонду.

Усі проєкти та програми Фонду по-своєму унікальні. Пропонуємо до вашої уваги наймасштабніші напрями діяльності, які успішно та кардинально змінюють життя в країні.

«Боротьба з COVID-19 в Україні»

Проєкт національного масштабу стартував практично з найперших днів епідемії коронавірусу. Щоб максимально ефективно протистояти загрозі та підвищити рівень медицини, Рінат Ахметов ще в лютому першим прийшов на допомогу країні. Він об’єднав ресурси благодійного Фонду, ФК «Шахтар» і бізнесів SCM та виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з інфекцією. Вони спрямовані на вирішення найважливіших медичних потреб країни, серед були апарати штучної вентиляції легенів. Тому Фонд придбав і передає опорним державним лікарням 200 сучасних апаратів ШВЛ.

– Проєкт «Боротьба з COVID-19 в Україні» став частиною програми Фонду «Рінат Ахметов – Порятунок життів». Апарати ШВЛ шукали по всьому світу. Самі медики визнають, що сьогодні практично нереально купити високоякісні апарати ШВЛ, оскільки вони необхідні в кожній країні світу. Це було складне завдання, але Фонд Ріната Ахметова з ним упорався. 200 апаратів ШВЛ – ще один масштабний проєкт Фонду, покликаний підвищити рівень екстреної допомоги в Україні. Понад 100 апаратів уже доставлено до країни. Це найбільша партія медобладнання, яка перетнула кордон із початку карантину, – каже Наталя Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

Внесок Фонду в забезпечення державних лікарень апаратами ШВЛ здобув високу оцінку президента Асоціації анестезіологів України Сергія Дуброва.

– Після послаблення карантинних заходів ми фіксуємо збільшення кількості нових заражених коронавірусом. За оптимістичними сценаріями, на нього захворіє більш ніж половина населення країни. Нам потрібно, щоб біля кожного ліжка відділень інтенсивної терапії було по апарату ШВЛ, – пояснив Сергій Дубров.

«200 швидких для України»

Ще одним масштабним проєктом підтримки української охорони здоров’я в рамках програми «Рінат Ахметов – Порятунок життів» став проєкт «200 швидких для України». Завдяки йому за рекордно короткі пів року державні медустанови в усіх регіонах отримали 200 спецавтомобілів із найсучаснішим обладнанням, здатних долати складні умови. Серед переданих автомобілів 114 реанімацій на колесах, 22 машини неонатальної допомоги з апаратами штучної вентиляції легенів для новонароджених і 64 автомобілі на базі позашляховика Toyota Land Cruiser.

Проєкт «200 швидких для України» змінив якість екстреної та первинної медико-санітарної допомоги в країні. Тепер медики в усіх областях приїжджають до пацієнтів швидше й допомагають ефективніше. Крім того, сьогодні багато з цих швидких використовуються в боротьбі з епідемією коронавірусу.

«Рінат Ахметов – Дітям»

Допомога дітям завжди в пріоритеті в Ріната Ахметова. Тому з його ініціативи Фонд створив понад 20 програм і проєктів, спрямованих на підтримку наймолодших жителів України.

У рамках проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. Здорове серце» дітям проводять корекційні операції із закриття вади серця спеціальним імплантом – оклюдером – у провідних кардіоклініках країни.

Проєкт «Рінат Ахметов – Дітям. Тепер я чую» допомагає малюкам із проблемами слуху встановити високочутливі слухові апарати. Завдяки цим пристроям вони можуть вперше почути звуки навколишнього світу, голоси батьків, вчитися та розвиватися нарівні з однолітками.

У 2015 році стало зрозуміло, що діти, які проживають поруч зі збройними діями, потребують психологічної реабілітації. Пережиті величезний стрес, потрясіння, жахи не могли не залишити сліду в їхніх душах. Психологи Фонду Ріната Ахметова почали бити на сполох: якщо не звільнити дітей від кайданів переживань, у майбутньому все це дасться взнаки у формі неврозів і психосоматичних захворювань. Так з’явився унікальний проєкт «Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо». З 2015 року хлопчики та дівчатка приїжджають за путівкою від Фонду Ріната Ахметова в оздоровчі комплекси та санаторії країни зі своїми страхами та травмами, а через два тижні повертаються додому повними впевненості в собі та своєму майбутньому. Такими є результати арттерапії і тренінгів, включених до програми перебування, а також психологічної реабілітації дітей.

Крім того, Фонд Ріната Ахметова – єдиний в Україні благодійний фонд, який системно та масштабно допомагає дітям Донбасу, що дістали поранення. У рамках проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. Реабілітація поранених дітей» тяжкопоранені хлопці й дівчата проходили фізичну реабілітацію в найкращих санаторіях України.

«Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!»

Фонд Ріната Ахметова підтримує також дітей з інтернатних закладів, які позбавлені батьківського піклування та тепла. Для цього були створені програма й портал «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!», чиє головне завдання – допомогти хлопчикам і дівчаткам знайти щастя в родині. За роки існування програма й портал стали лідером національного усиновлення та показали, що прийомне батьківство – непростий, але посильний крок. Тренер і психолог Любов Лоріашвілі працює з Фондом понад 10 років. Але спогади про першу зустріч досі не тьмяніють у пам’яті:

– Тоді в суспільстві ще не було думки про те, що усиновити дитину – це нормально. Навпаки, це було табу. Сайт, на якому є фото в добрій якості, регіон, щось написано про дитину, а згодом ще й відео… Це була революція! Спершу навіть я, фахівець, «сиділа» на сайті програми, роздивлялася його й захоплювалася. Це була величезна різниця між тим, що я бачила в особистих справах дітей. Фонд Ріната Ахметова зняв табу й почав показувати цих дітей, причому показувати дуже тактовно й обережно, щоб не нашкодити. Це прозвучало дуже потужно.

Завдяки порталу та програмі було усиновлено або взято під опіку майже 10 000 дітей. Якщо перевести цю цифру в дні, то вийде, що 11 років щодня мінімум дві дитини, позбавлені батьківського тепла, знаходили й далі знаходять свої сім’ї.

Крім того, Фонд популяризував таку форму виховання, як Дитячі будинки сімейного типу. За його підтримки в Україні було створено 41 ДБСТ.

15 РОКІВ ФОНДУ РІНАТА АХМЕТОВА В ЦИФРАХ