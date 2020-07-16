​Окупанти обстріляли Новолуганське мінами

На Донбасі за добу зафіксовано 12 обстрілів без втрат у лавах ООС.

Учора, 15 липня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі.

За минулу добу втрат серед українських захисників Об’єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Застосувавши, зокрема, заборонене Мінськими домовленостями озброєння, окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових поблизу Мар’їнки.

По оборонцях Талаківки, окрім гранатометів і кулеметів, ворог застосував і міномети 120-го калібру. В районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Авдіївка агресор обстрілював українських воїнів з гранатометів і кулеметів.

"Проявляли загарбники свою вогневу активність і поруч з Новолуганським, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти задіяли озброєння БМП та автоматичні станкові гранатомети", - йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.

Також факти використання противником озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, виявлено неподалік Оріхового та Новотошківського. На цих ділянках фронту збройні формування РФ вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Повідомляється, що для придушення вогневих засобів противника українські військові оперативно застосували штатне озброєння. За даними розвідки, 15 липня українські захисники знищили двох загарбників.

Також минулої доби збройні формування Російської Федерації вчергове застосували вогневі засоби ураження по українському населеному пункту. Ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, що перебувають на озброєнні ЗС РФ, селище Новолуганське. Один з нерозірваних боєприпасів виявлено на території сільськогосподарського підприємства цього прифронтового населеного пункту. Міну утилізують підрозділи ДСНС України.

Нагадаємо, 14 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів було поранено сімох українських військових.