У четвер у Києві до +26 градусів, без опадів

У четвер, 16 липня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +15 градусів, вдень +24 ... +26 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень + 20 ... + 26 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +7 ... +12 градусів, вдень +13 ... +18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень +20 ... +26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +21 ... +26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +22 ... +27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

15 липня на 9:00 температура води становила в Чорному морі +19 ... + 23 градуси, в Азовському морі +23 ... + 25 градусів, в Дніпрі біля Києва +21 градус.