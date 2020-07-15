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За добу на Донбасі поранено сімох військових

Бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню.

За добу на Донбасі поранено сімох військових
Фото: EPA/UPG

14 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", по оборонцях Авдіївки і Водяного противник неодноразово відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали наші опорні пункти і поблизу Мар’їнки, Гнутового, Талаківки, а неподалік Лебединського та Березового – з великокаліберних кулеметів. Крім того, біля Новомихайлівки, бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

У районі відповідальності угруповання "Північ", ворожа вогнева активність спостерігалася біля Шумів і Кримського. Тут агресор використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів, семеро українських захисників отримали поранення. Усіх воїнів евакуаційною технікою оперативно доставлено до медичних закладів та надано належну допомогу лікарів.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження підступних дій. За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники поранили трьох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, 13 липня, проросійські збройні формування 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування.

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