Головна редакторка сайту "Чесно" заявила про погрози

У селищі Коцюбинське на Київщині на будинку, де мешкає головна редакторка сайту "Рух ЧЕСНО" Ірина Федорів, невідомі встановили табличку, візуально схожу на меморіальну дошку.

Про це повідомила сама Федорів у фейсбуці.

"Вам при житті встановлювали меморіальну дошку? А от мені пощастило. Поки я там під парламентом із громадою пікетувала сьогодні саботажника Клочка, мені встановили пам'ятну дошку. Нібито я купила квартиру в 2017 році в цьому будинку... Мої сусіди знають, що я тут живу з 2007 року (даю фото прописки за цією адресою - квартира 54)", - написала вона.

Федорів викликала поліцію і подала відповідну заяву до правоохоронних органів.

Рух "ЧЕСНО" розцінює цей випадок як чергову спробу залякування та погроз на адресу активістки, яка відстоює винесення в натуру межі національного парку в Біличанському лісі та порятунок його від забудови, а також адвокатує кампанію приєднання селища Коцюбинське до Києва.

"В Україні критична ситуація із нападами на активістів та зливанням подальших справ. Окрім фізичного насильства, викривачів, журналістів, тих, хто відстоює інтереси своїх громад, – постійно залякують, публікують їхні персональні дані, за ними стежать і цькують – як в інтернеті, так і в реальному житті. Я не хочу думати про те, чим може закінчитися такий нібито “тролінг” із встановленням таблички, схожої на меморіальну плиту. Ми звертаємося до правоохоронців і вимагаємо належного розслідування цього інциденту, а також будемо надавати Ірині належну підтримку", наголосила Віта Думанська, координаторка Руху "ЧЕСНО".

Нагадаємо, минулого року правоохоронцями було задокументовано 83 випадки переслідувань активістів.