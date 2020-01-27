В прошлом году задокументировано 83 случая преследований активистов

Больше всего преследований наблюдалось в Киеве.

Международная неправительственная организация Freedom House задокументировала 83 случая преследований активистов в 2019 году. Об этом сказано в отчёте организации, подготовленном совместно с Хельсинкским союзом по правам человека.

По данным организации, в 2019 году произошло 1 убийство активиста и журналиста Вадима Комарова в Черкассах, 25 физических нападений, 29 случаев запугивания, угроз и давления, 11 случаев повреждения имущества и 11 препятствований собраниям.

Также зарегистрированы 6 случаев юридическиго преследования, по 3 случая незаконного задержания и препятствования общественной деятельности организации, а также 2 случая дискредитации.

22 случая были связанны с защитой прав ЛГБТ, 15 - антикоррупционной деятельностью, 14 - противостоянием незаконному строительству, 11 - с другой общественной деятельностью, 5 - защитой окружающей среды, 5 - защитой прав женщин, 4 - защитой прав нацменьшинств. Больше всего преследований наблюдалось в Киеве - 32 инцидента, в Одесской области - 15, Харьковской - 9, Днепропетровской - 4.

Среди преследователей больше всего было идентифицировано представителей праворадикальных групп, в частности, 18 случаев, где они действовали открыто.

"Ситуация мало в чем изменилась с предыдущего года по нападениям и физическому насилию и другим прецедентам по отношению к общественным активистам в Украине. Это очень печальная новость, особенно после всех акций, всех дискуссий, всех рабочих круглых столов и так далее", - отметил директор Freedom House в Украине Метью Шааф на презентации отчета.

Организация рекомендует Верховной Раде заслушать отчет правоохранителей по нападениям, запретить госорганам финансировать организации, которые их совершают, президенту - внести изменения в национальную стратегию в сфере прав человека и осуждать акты насилия.

Нацполиции рекомендуется обеспечивать должную регистрацию нападений, прекратить практику задержаний нарушителей без дальнейшего привлечения к ответственности и ввести учет нападающих на активистов.

Напомним, в докладе Freedom in the World в феврале 2019 года сообщалось, что Украина осталась "частично свободной" страной. Оккупированный Россией Крым получил отдельную оценку и признан "несвободным".

Каждую страну правозащитники оценивают по уровню политических прав и гражданской свободы по шкале от 1 до 7, где 1 - самый лучший показатель, а 7 - самый худший. На основании этого формируется рейтинг по 100-балльной системе Украина набрала 60 пунктов (чем больше - тем более свободная страна).

2018 году в Freedom House заявляли об угрозе для демократии в Украине со стороны ультраправых.