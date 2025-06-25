Активістки поширюють вірші українських поетів на тимчасово окупованих територіях

Активістки жіночого партизанського руху «Зла Мавка» поширюють вірші українських поетів на тимчасово окупованих територіях України. Повідомлення про це з’явилось на телеграм-каналі руху.

«Сімферополь, Мелітополь, Алчевськ — Мавки продовжують поширювати вірші українських письменників. Це дозволяє нагадати: тут була, є і буде Україна», — йдеться у повідомленні.

“Спротив буває різний. Іноді це просто аркуш із кількома словами на стіні. Але цього вистачає, щоб хтось зупинився, посміхнувся, згадав, що він не сам. Саме такі прості речі дають надію і силу триматися далі, а знайомі українські слова нагадують людям, ким вони є,” – говорять злі мавки.

Фото: “Зла Мавка”

Про рух «Зла Мавка»:

жіночий український ненасильницький рух опору;

виник в окупованому Мелітополі на початку 2023 року;

працює як онлайн, так і на місцях на окупованих Росією територіях України;

активістки розповсюджують по окупованих містах плакати, листівки та інші матеріали.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.