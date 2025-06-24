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Росіяни відкрили кримінальну справу проти письменника, військового Сергія Жадана

Жадана вороги назвали «ідеологічним натхненником незаконного збройного формування України».

Росіяни відкрили кримінальну справу проти письменника, військового Сергія Жадана
Сергій Жадан
Фото: скрин відео

Російські окупанти відкрили кримінальну справу проти письменника, військового Нацгвардії Сергія Жадана.

Скриншот зі звинуваченнями ворога Жадан оприлюднив на своїй сторінці.

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фейкові звинувачення росіян проти Сергія Жадана
Фото: фейсбук-сторінка Сергія Жадана
фейкові звинувачення росіян проти Сергія Жадана

Військового вороги назвали «ідеологічним натхненником незаконного збройного формування України». Справу відкрив так званий «слідчий комітет» «управління внутрішніх справ ВЦА Харківської області».

Письменник Сергій Жадан доєднався у 2024 році до лав 13 бригади Нацгвардії «Хартія». Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові було створене ДФТГ "Хартія", яке входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і під Харковом. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ в рамках кампанії "Гвардія наступу".

У 2023-му Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук українську та кримськотатарську співачку Джамалу (Сусану Джамаладінову).
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