Проєкт розкаже про мрії та воєнний досвід в журналістиці в Україні.

В Берліні в Музеї Комунікацій відкриють експозиційний проєкт про українських журналістів — The Only Material.

Про це розповіли організатори на своєму сайті.

Через особисті історії й фотографії українські журналісти діляться мріями, які колись привели їх у професію. Тепер ці мрії існують паралельно з реальністю воєнної журналістики. Виставка розповідає про трансформацію і про силу тих, хто, документуючи руйнування, продовжує відстоювати правду, гідність і свободу.

Відкриття відбудеться за адресою: Museum für Kommunikation Berlin (Leipziger Str. 16, 10117 Berlin)

Дата і час: 26 червня 2025 року, 19:00

Реєстрація обовʼязкова через обмежену кількість місць. Опісля відкриття виставка експонуватиметься до 20 липня.

На відкритті будуть самі журналісти, музичний перформанс, українсько-німецьке комʼюніті, лайт рефрешментс. Організатори радо запрошують усіх українців долучитися до заходу.