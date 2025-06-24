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В Берліні відкривається проєкт про журналістський досвід війни

Проєкт розкаже про мрії та воєнний досвід в журналістиці в Україні.

CultHub
В Берліні відкривається проєкт про журналістський досвід війни
Фото: з сайту організаторів

В Берліні в Музеї Комунікацій відкриють експозиційний проєкт про українських журналістів — The Only Material.

Про це розповіли організатори на своєму сайті.

Через особисті історії й фотографії українські журналісти діляться мріями, які колись привели їх у професію. Тепер ці мрії існують паралельно з реальністю воєнної журналістики. Виставка розповідає про трансформацію і про силу тих, хто, документуючи руйнування, продовжує відстоювати правду, гідність і свободу.

Відкриття відбудеться за адресою: Museum für Kommunikation Berlin (Leipziger Str. 16, 10117 Berlin)

Дата і час: 26 червня 2025 року, 19:00

Реєстрація обовʼязкова через обмежену кількість місць. Опісля відкриття виставка експонуватиметься до 20 липня.

 На відкритті будуть самі журналісти, музичний перформанс, українсько-німецьке комʼюніті, лайт рефрешментс. Організатори радо запрошують усіх українців долучитися до заходу. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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