​Журналіст "Радіо Свобода" Єсипенко вийшов із в’язниці в Криму

"Понад чотири роки його свавільно карали за злочин, якого він не скоював".

Журналіст "Крим.Реалії" (проєкт української служби Радіо Свобода) Владислав Єсипенко після понад чотирьох років російського ув’язнення 20 червня був звільнений і залишив окупований Росією Крим.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Видання вітає звільнення Владислава та дякує урядам США та України за зусилля, спрямовані на його повернення додому.

Президент і генеральний директор "Радіо Свобода" Стівен Капус у своєму коментарі вказав на те, що Єсипенко зазнав катувань у російському ув’язненні.

"Понад чотири роки Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму. За це його катували, як фізично, так і психологічно. Святкуючи його радісне возз’єднання з дружиною Катериною та їхньою маленькою донькою Стефанією, ми не можемо ігнорувати біль, якого цій сім’ї завдала російська влада", - зазначив він.