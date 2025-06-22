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​Журналіст "Радіо Свобода" Єсипенко вийшов із в’язниці в Криму

"Понад чотири роки його свавільно карали за злочин, якого він не скоював".

​Журналіст "Радіо Свобода" Єсипенко вийшов із в’язниці в Криму
Владислав Єсипенко
Фото: Кримська солідарність

Журналіст "Крим.Реалії" (проєкт української служби Радіо Свобода) Владислав Єсипенко після понад чотирьох років російського ув’язнення 20 червня був звільнений і залишив окупований Росією Крим.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Видання вітає звільнення Владислава та дякує урядам США та України за зусилля, спрямовані на його повернення додому.

Президент і генеральний директор "Радіо Свобода" Стівен Капус у своєму коментарі вказав на те, що Єсипенко зазнав катувань у російському ув’язненні.

"Понад чотири роки Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму. За це його катували, як фізично, так і психологічно. Святкуючи його радісне возз’єднання з дружиною Катериною та їхньою маленькою донькою Стефанією, ми не можемо ігнорувати біль, якого цій сім’ї завдала російська влада", - зазначив він.

  • Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст проєкту "Крим.Реалії". Він висвітлював соціальні та екологічні проблеми в Криму, знімав вуличні опитування і репортажі про життя на анексованому півострові. 10 березня 2021 року Єсипенка затримали співробітники ФСБ Росії за обвинуваченням у збиранні інформації "в інтересах українських спецслужб" і зберіганні "саморобного вибухового пристрою" в автомобілі. 
  • Протягом 27 днів до журналіста не допускалися незалежні адвокати.
  • У 2022 році підконтрольний РФ суд у Криму засудив Єсипенка до п’яти років позбавлення волі і штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російська прокуратура вимагала для нього 11 років. Сам Єсипенко на суді заявляв, що російські силовики його катували, зокрема електричним струмом, домагаючись зізнань.
  • З вимогою звільнення журналіста неодноразово виступали правозахисні організації, Національна спілка журналістів України та керівництво "Радіо Свобода".
  • За час ув’язнення Єсипенко став лауреатом кількох престижних нагород: Free Media Award (2022), Freedom to Write Award від PEN America (2022), Національної премії імені Ігоря Лубченка, а також отримав державну стипендію імені Левка Лук’яненка, що призначається українським політв’язням.
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