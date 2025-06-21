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ЗМІ: Адміністрація Трампа звільнила понад 600 співробітників "Голосу Америки"

Федеральні суди дозволили адміністрації продовжити звільнення, поки що тривають судові позови.

ЗМІ: Адміністрація Трампа звільнила понад 600 співробітників "Голосу Америки"
Фото: Остап Яриш / Фейсбук

Адміністрація Трампа звільнила 639 співробітників "Голосу Америки" та її материнської організації під час останнього раунду масштабних скорочень. Розмір міжнародної служби мовлення зменшився в кілька разів, пише The Guardian.

Зараз у всій материнській групі — Агентстві США з питань глобальних медіа (USAGM) залишилося лише 250 співробітників.

"Протягом десятиліть американські платники податків були змушені фінансувати агентство, яке потерпало від дисфункцій, упередженості та марнотратства. Цьому зараз кінець", – заявила Карі Лейк, старша радниця Трампа в USAGM.

Звільнення відбулися лише через кілька днів після того, як "Голос Америки" відкликав з адміністративної відпустки журналістів, які розмовляють фарсі. Це зробили для висвітлення бойових дій між Ізраїлем та Іраном.

"Це означає кінець 83 років незалежної журналістики, яка підтримувала американські ідеали демократії та свободи в усьому світі", – заявили журналістки "Голосу Америки".

USAGM запропонувала пакети допомоги при добровільному звільненні через так звану програму Fork in the Road, забезпечуючи повну заробітну плату до вересня плюс пільги. 

Майже 163 співробітники погодилися на це, щоб не зіткнутися з примусовим звільненням. Федеральні суди дозволили адміністрації продовжити звільнення, поки що тривають судові позови.

  • У березні президент Дональд Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США, що є материнською компанією Голосу Америки, Радіо Свобода та інших міжнародних мовників Сполучених Штатів, які фінансуються урядом. 
  • Журналісти "Голосу Америки" та їхні профспілки подали позов проти адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що закриття новинних агентств порушує їхні конституційні права.
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