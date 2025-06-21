Голова американської розвідки "передумала" заперечувати ядерну загрозу від Ірану

Тулсі Габбард більше не підриватиме довіру до слів Дональда Трампа.

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард звинуватила ЗМІ у спробі створити "розбіжності та протиріччя" між посадовцями у Вашингтоні через її звіт щодо ядерної програми Ірану.

Як пише The Guardian, у березні Габбард виступила у Конгресі із заспокійливою заявою про те, що ісламська республіка не є близькою до виготовлення ядерної зброї, а відповідні напрацювання залишаються замороженими ще з 2003 року.

Слова очільниці розвідки цитували президенту Дональду Трампу, який, навпаки, запевняв громадськість у тому, що Тегеран перебуває ледь не у кількох тижнях від отримання бомби. Республіканець тоді говорив, що йому "начхати, що каже Габбард".

Тепер чиновниця говорить, що "нечесні медіа" просто перекрутили її виступ у парламенті та позбавили його контексту. Сама ж Габбард вирішила підтримати офіційну позицію Трампа щодо ядерного прогресу Ірану.