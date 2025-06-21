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Голова американської розвідки "передумала" заперечувати ядерну загрозу від Ірану

Тулсі Габбард більше не підриватиме довіру до слів Дональда Трампа.

Голова американської розвідки "передумала" заперечувати ядерну загрозу від Ірану
Тулсі Габбард
Фото: EPA/UPG

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард звинуватила ЗМІ у спробі створити "розбіжності та протиріччя" між посадовцями у Вашингтоні через її звіт щодо ядерної програми Ірану.

Як пише The Guardian, у березні Габбард виступила у Конгресі із заспокійливою заявою про те, що ісламська республіка не є близькою до виготовлення ядерної зброї, а відповідні напрацювання залишаються замороженими ще з 2003 року.

Слова очільниці розвідки цитували президенту Дональду Трампу, який, навпаки, запевняв громадськість у тому, що Тегеран перебуває ледь не у кількох тижнях від отримання бомби. Республіканець тоді говорив, що йому "начхати, що каже Габбард".

Тепер чиновниця говорить, що "нечесні медіа" просто перекрутили її виступ у парламенті та позбавили його контексту. Сама ж Габбард вирішила підтримати офіційну позицію Трампа щодо ядерного прогресу Ірану. 
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