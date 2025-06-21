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У Великобританії парламент ухвалив закон про асистований суїцид

Тепер законопроєкт буде передано до Палати лордів для подальшого розгляду.

У Великобританії парламент ухвалив закон про асистований суїцид
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Великобританії депутати Палати громад підтримали законопроект про асистований суїцид.

Про це повідомляє BBC

Законопроект про невиліковно хворих дорослих, який був підтриманий 314 голосами проти 291, тепер буде передано до Палати лордів для подальшого розгляду.

Якщо верхня палата парламенту Великобританії підтримає законопроєкт, міністри матимуть чотири роки для впровадження відповідних заходів.

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Таким чином допомога тяжкохворим стане доступною лише у 2029 році.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер підтримав цю ініціативу. Водночас лідер консерваторів Кемі Баденох та міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг проголосували "проти" законопроєкту.

Якщо Великобританія остаточно ухвалить цей законопроєкт, вона приєднається до Австралії, Канади та окремих штатів США, де вже дозволили асистований суїцид.

  • Наприкінці травня у Франції Національна асамблея підтримала закон про легалізацію асистованого суїциду.
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