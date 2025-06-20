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МЗС: Росія виставляє Сполучені Штати слабкими

"США: закликають до негайного припинення вбивств. Пєсков: салютує одним пальцем".

МЗС: Росія виставляє Сполучені Штати слабкими
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий
Фото: МЗС

Росія виставляє США слабкими, ігноруючи мирні ініціативи американської сторони і вірить, що зможе уникнути негативних наслідків своїх дій.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Речник МЗС України відреагував на заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, який заявив, що РФ не зупиниться, бо має "стратегічну перевагу".

Фото: Георгій Тихий

"США: закликають до негайного припинення вбивств. Пєсков: салютує одним пальцем", – пише Тихий.

Речник українського зовніщньополітичного відомства підкреслює, що довше росіяни віритимуть, що зможуть уникнути наслідків за відверту відмову від мирних зусиль США, то більше вони зроблять, щоб США виглядали слабкими.
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