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​Польща планує провести ще одну евакуацію з Ізраїлю

Евакуація запланована на 22 червня.

​Польща планує провести ще одну евакуацію з Ізраїлю
МЗС Польщі
Фото: МЗС Польщі

Заступниця глави МЗС Польщі Генрика Мосціцька-Дендис повідомила, що Польща планує ще одну евакуацію з Ізраїлю, передає Укрінформ.

“У нас є ще група з близько 40 поляків, які могли б скористатися евакуацією”, - заявила Мосціцька-Дендис.

Уточнюється, що Польща планує евакуацію чергової групи громадян на 22 червня, неділю.

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В свою чергу речник МЗС Польщі Павел Вронський повідомив, що від початку цієї кризи на Близькому Сході було евакуйовано вже 210 поляків. Також Польща допомогла евакуювати 28 громадян ЄС та країн-партнерів, серед них України, Австрії, Франції та Німеччини.

Павел Вронський раніше повідомляв, що Польща готова й надалі допомагати українцям в евакуації з Близького Сходу.
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