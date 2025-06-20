​Польща планує провести ще одну евакуацію з Ізраїлю

Заступниця глави МЗС Польщі Генрика Мосціцька-Дендис повідомила, що Польща планує ще одну евакуацію з Ізраїлю, передає Укрінформ.

“У нас є ще група з близько 40 поляків, які могли б скористатися евакуацією”, - заявила Мосціцька-Дендис.

Уточнюється, що Польща планує евакуацію чергової групи громадян на 22 червня, неділю.

В свою чергу речник МЗС Польщі Павел Вронський повідомив, що від початку цієї кризи на Близькому Сході було евакуйовано вже 210 поляків. Також Польща допомогла евакуювати 28 громадян ЄС та країн-партнерів, серед них України, Австрії, Франції та Німеччини.

Павел Вронський раніше повідомляв, що Польща готова й надалі допомагати українцям в евакуації з Близького Сходу.