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Іран завдав нової хвилі ударів по Ізраїлю

Мешканців закликали залишатися в укриттях до окремих розпоряджень. 

Іран завдав нової хвилі ударів по Ізраїлю
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони Ізраїля

Іран у п'ятницю завдав нової хвилі ударів по північній, центральній і південній частинах Ізраїлю, пише CNN з посиланням на ізраїльську армію. 

Повітряні сили "діють з метою перехоплення і завдання удару там, де це необхідно для усунення загрози". Мешканцям порадили пройти до укриттів та залишатися там до подальшого розпорядження. 

Відомо, що є ушкодження в місті Хайфа. 

Удари між Ізраїлем та Іраном тривали й вночі. Протягом минулої доби Іран запустив по ізраїльській території близько 20 ракет, зокрема одну касетну

Також Іран атакував ізраїльський госпіталь в місті Беер-Шева, внаслідок чого поранень зазнали понад 70 людей. 
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