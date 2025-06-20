Іран завдав нової хвилі ударів по Ізраїлю

Мешканців закликали залишатися в укриттях до окремих розпоряджень.

Іран у п'ятницю завдав нової хвилі ударів по північній, центральній і південній частинах Ізраїлю, пише CNN з посиланням на ізраїльську армію.

Повітряні сили "діють з метою перехоплення і завдання удару там, де це необхідно для усунення загрози". Мешканцям порадили пройти до укриттів та залишатися там до подальшого розпорядження.

Відомо, що є ушкодження в місті Хайфа.

Удари між Ізраїлем та Іраном тривали й вночі. Протягом минулої доби Іран запустив по ізраїльській території близько 20 ракет, зокрема одну касетну.

Також Іран атакував ізраїльський госпіталь в місті Беер-Шева, внаслідок чого поранень зазнали понад 70 людей.