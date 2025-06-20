Норвегія підтримала пропозицію НАТО щодо 5% витрат на оборону

Норвегія погодилася підтримати ціль НАТО щодо витрат на оборону розміром 5% від ВВП.
Як пише The Guardian, про це заявив під час пресконференції прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере.
Він пояснив, що ціль 5% складається із 3,5% на "класичні оборонні" витрати, включаючи персонал, інвестиції, готовність та підтримку України , а решта 1,5% – на "витрати, пов’язані з обороною".
Стере сказав, що остання категорія може покрити витрати на захист та розвиток критичної інфраструктури, боротьбу з гібридними загрозами, зокрема цифровими, та дезінформацією.
За словами глави норвезького уряду, країна наразі витрачає 3,2% на оборону, якщо враховувати допомогу Україні. За останніми оцінками НАТО на 2024 рік, Норвегія витрачатиме 2,2%.
Прем'єр-міністр додав, що деякі деталі щодо цілі, зокрема терміни, до яких країни повинні її досягти, залишаються предметом активних обговорень і будуть вирішені наступного тижня.
- Нову ініціативу зі збільшення витрат до 5% ВВП просуває президент США Дональд Трамп. За пропозицією Марка Рютте, 3,5% мали б бути спрямовані на оборону безпосередньо, ще 1,5% — на ширші безпекові потреби.
- Державний секретар США Марко Рубіо навесні заявив, що всі члени НАТО домовляться про мету витрачати еквівалент 5% ВВП на оборону протягом наступного десятиліття до саміту НАТО 2025 року в червні. У цьому саміті участь візьме і сам Дональд Трамп.
- Тим часом Іспанія просить генсека НАТО не брати участі в ініціативі зі збільшення витрат на оборону.