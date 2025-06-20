У Руанді лідерку опозиції заарештували за обвинуваченням у підбурюванні до заворушень

Руандійська влада заарештувала лідерку опозиції Вікторію Інгабіре за ймовірну змову з метою підбурювання до громадських заворушень.
Про це повідомляє Bloomberg.
Бюро розслідувань Руанди заарештувало Інгабіре у четвер за запитом прокуратури східноафриканської країни.
“Інгабіре Умухозу Вікторію разом з її спільниками переслідують за злочини, зокрема створення злочинної організації та планування діяльності, спрямованої на підбурювання до громадських заворушень”, – повідомило агентство.
Колишню кандидатку в президенти засудили за обвинуваченням у тероризмі у 2012 році до 8 років за гратами. Вирок пізніше продовжили до 15 років, але політикиню помилували у 2018 році.
RIB ibisabwe n'Ubushinjacyaha, tariki ya 19 Kamena 2025, yatangije iperereza kuri INGABIRE UMUHOZA Victoire mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'Urukiko Rukuru mu rubanza ruregwamo Sibomana Sylvain na bagenzi be, kugira ngo ashyikirizwe Urukiko.— Rwanda Investigation Bureau (@RIB_Rw) June 19, 2025
INGABIRE UMUHOZA Victoire…