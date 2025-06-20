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У Руанді лідерку опозиції заарештували за обвинуваченням у підбурюванні до заворушень

Колишню кандидатку в президенти засудили за обвинуваченням у тероризмі у 2012 році, але потім помилували.

У Руанді лідерку опозиції заарештували за обвинуваченням у підбурюванні до заворушень
Лідерка опозиції Руанди Вікторія Інгабіре
Фото: EPA/UPG

Руандійська влада заарештувала лідерку опозиції Вікторію Інгабіре за ймовірну змову з метою підбурювання до громадських заворушень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Бюро розслідувань Руанди заарештувало Інгабіре у четвер за запитом прокуратури східноафриканської країни.

“Інгабіре Умухозу Вікторію разом з її спільниками переслідують за злочини, зокрема створення злочинної організації та планування діяльності, спрямованої на підбурювання до громадських заворушень”, – повідомило агентство.

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Колишню кандидатку в президенти засудили за обвинуваченням у тероризмі у 2012 році до 8 років за гратами. Вирок пізніше продовжили до 15 років, але політикиню помилували у 2018 році.
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