ДР Конго та Руанда готові підписати мирну угоду за посередництва США

Технічні групи країн вже ініціювали розробку проєкту, який, як очікується, буде офіційно підписаний у Вашингтоні наступного тижня.

Демократична Республіка Конго та Руанда мають намір підписати мирну угоду 27 червня. Про це йдеться у спільній заяві з Державним департаментом США, пише DW.

Технічні групи країн вже ініціювали розробку проекту, який, як очікується, буде офіційно підписаний у Вашингтоні наступного тижня.

Проєкт мирної угоди спрямований на припинення бойових дій на сході Конго, де повстанці M23 досягли значного прогресу на початку року, захопивши стратегічно важливі міста Гома та Букаву.

“Угода містить положення про повагу до територіальної цілісності та заборону бойових дій; розведення сил, роззброєння та умовну інтеграцію недержавних збройних груп”, – йдеться у заяві, опублікованій на вебсайті Державного департаменту.

Припинення вогню часто порушували

Руандійські та конголезькі експерти торік двічі досягали угод за посередництва Анголи стосовно виведення військ та спільних операцій проти руандійського повстанського угруповання хуту, але міністри обох країн не схвалили ці угоди.

Ангола відмовилася від ролі посередника в березні після кількох невдалих спроб вирішити ескалацію наступу повстанців, підтримуваних Руандою, на сході Конго.

Бойові дії цього року загострилися, а підтримувані Руандою повстанці захопили два найбільші міста регіону, змусивши тисячі людей залишити свої домівки.

Конго звинувачує Руанду в підтримці M23 військами та зброєю, тоді як Руанда заперечує допомогу цій групі та стверджує, що її сили діють в цілях самооборони.