Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСвіт

ДР Конго та Руанда готові підписати мирну угоду за посередництва США

Технічні групи країн вже ініціювали розробку проєкту, який, як очікується, буде офіційно підписаний у Вашингтоні наступного тижня.

ДР Конго та Руанда готові підписати мирну угоду за посередництва США
Президент ДР Конго Фелікс Чісекеді
Фото: EPA/UPG

Демократична Республіка Конго та Руанда мають намір підписати мирну угоду 27 червня. Про це йдеться у спільній заяві з Державним департаментом США, пише DW.

Технічні групи країн вже ініціювали розробку проекту, який, як очікується, буде офіційно підписаний у Вашингтоні наступного тижня.

Проєкт мирної угоди спрямований на припинення бойових дій на сході Конго, де повстанці M23 досягли значного прогресу на початку року, захопивши стратегічно важливі міста Гома та Букаву.

“Угода містить положення про повагу до територіальної цілісності та заборону бойових дій; розведення сил, роззброєння та умовну інтеграцію недержавних збройних груп”, – йдеться у заяві, опублікованій на вебсайті Державного департаменту.

Припинення вогню часто порушували

Руандійські та конголезькі експерти торік двічі досягали угод за посередництва Анголи стосовно виведення військ та спільних операцій проти руандійського повстанського угруповання хуту, але міністри обох країн не схвалили ці угоди.

Ангола відмовилася від ролі посередника в березні після кількох невдалих спроб вирішити ескалацію наступу повстанців, підтримуваних Руандою, на сході Конго.

Бойові дії цього року загострилися, а підтримувані Руандою повстанці захопили два найбільші міста регіону, змусивши тисячі людей залишити свої домівки.

Конго звинувачує Руанду в підтримці M23 військами та зброєю, тоді як Руанда заперечує допомогу цій групі та стверджує, що її сили діють в цілях самооборони.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies