Politico: Рютте планує скорочення у штаб-квартирі НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в рамках реструктуризації планує масштабні скорочення у штаб-квартирі Альянсу.

Про це пише Politico із посиланням на трьох діючих та одного колишнього високопосадовця НАТО.

За даними джерел, Рютте планує ліквідувати два відділи та скоротити десятки посад.

Реорганізацію проводять на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп може "одного дня вийти з військового альянсу", а також напередодні важливого саміту, який розпочнеться у вівторок у Гаазі та в якому американський лідер має взяти участь.

Коли минулого року Рютте перебрав на себе керівництво від Єнса Столтенберга після десятирічного перебування останнього на посаді, він використав свою інавгураційну промову, щоб оголосити, що є "робота, яку потрібно виконати" для покращення НАТО. Він тоді сказав, що його робота полягає в адаптації Альянсу до "дедалі складнішого світу".

Протягом останніх місяців він провів дві внутрішні зустрічі зі співробітниками, щоб оголосити про зміни, зокрема про скорочення міжнародних штабних відділів НАТО з восьми до шести. Скоротять відділ публічної дипломатії, який виконує функції пресслужби НАТО, та відділ виконавчого управління – це відділ кадрів альянсу.

Їхні функції значною мірою будуть виконані іншими підрозділами. Але, як повідомив один зі співрозмовників, посади помічників генерального секретаря – керівники відділів, призначені генеральним секретарем за участю країн-членів альянсу – просто перестануть існувати.

Втратять посади, зокрема, помічник Генсека з питань публічної дипломатії Марі-Доха Безансено, яка пішла у відставку в березні, та керівник відділу виконавчого менеджменту Карло Боргіні.

Джерела видання кажуть, що скорочення "не здаються суттєво великими".

"Таке трапляється, коли у вас новий генеральний секретар", – сказав колишній високопосадовець НАТО виданню, відповідаючи на запитання про плани Рютте щодо реструктуризації альянсу.

Цей співрозмовник також заявив, що реформа Рютте не є такою "безрозсудною", як ініціатива Маска щодо ефективності уряду.

"Це роблять люди зсередини, які насправді розуміють пріоритети, існуючі структури та процеси. Тож це набагато довгостроковіший, цілеспрямований процес, ніж DOGE", – сказав чиновник.

Штаб-квартира НАТО знаходиться в Брюсселі, і в ній працює близько 4000 осіб, включаючи близько 1500 міжнародних співробітників, за яких відповідає Рютте. Багато з них – тимчасові працівники, або співробітники з контрактами на шість місяців. Двоє нинішніх посадовців повідомили, що відбувається помітний зсув у напрямку зменшення кількості тимчасових посад і збільшення кількості посад на постійній основі.

За словами колишнього високопоставленого чиновника НАТО, дискусії про зменшення залежності від персоналу з високою плинністю кадрів на короткостроковій основі велися ще до Рютте.

"Вони неймовірно талановиті та віддані своїй справі люди, і, сподіваємося, вони отримають шанс подати заявку на відповідні контрактні посади, виходячи з їхнього досвіду та того факту, що вони вже мають допуск до секретної інформації", – додав посадовець.

На думку експертів, Рютте змінює структуру допоміжного персоналу в штаб-квартирі відповідно до того, що він вважає головними пріоритетами. Генеральний секретар, ймовірно, впроваджував свої скорочення "у тісних консультаціях" зі США.

Хоча реформи є скоріше символічними заходами і навряд чи вивільнять багато коштів, вони відображають поточні дискусії між країнами НАТО щодо того, скільки грошей вкладати до цивільного бюджету, а скільки – до військового.