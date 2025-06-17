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На саміті НАТО в Гаазі має відбутись Рада Україна-НАТО на рівні МЗС

Засідання заплановано на 24 червня.

На саміті НАТО в Гаазі має відбутись Рада Україна-НАТО на рівні МЗС
Зал засідань майбутнього саміту НАТО в Гаазі
Фото: EPA/UPG

На сайті НАТО оприлюднена програма саміту НАТО у Гаазі.

“24 червня. 19:00 Робочий обід в рамках Ради Україна-НАТО за участі міністрів закордонних справ”, - вказано на сайті НАТО.

Наступного ж дня, 25 червня, відбудеться зустріч Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів. Головувати на ній буде генеральний секретарь НАТО.

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Саміт НАТО в Гаазі відбудеться 24-25 червня поточного року. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, що запросив Україну до участі у саміті, але не конкретизував формат такої зустрічі.

Наразі очікується, що під час зустрічі в Гаазі розглядатимуть три головні питання – збільшення витрат на оборону, нарощування спроможностей ВПК та продовження підтримки України.
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