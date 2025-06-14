Неприємний факт: Зеленський прокоментував привітання США з Днем Росії

США, які є партнером України, вітаютьРосію, яка є агресором.

Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що США у День Росії привітали РФ, назвавши це "неприємним фактом".

Про це Президент розповів під час зустрічі із журналістами 13 червня, пише LB.ua.

"В будь-якому випадку привітання РФ з Днем Росії з боку Сполучених Штатів – для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати. Це ж День незалежності Росії, – наголошує глава держави. – Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України".

Зеленський відзначає, що цілком логічно, що він сприймає такий факт не з великим позитивом. "Коли люди хочуть забрати незалежність в України, а наша партнерська країна — Сполучені Штати — їх вітають з таким днем".