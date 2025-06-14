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Неприємний факт: Зеленський прокоментував привітання США з Днем Росії

США, які є партнером України, вітаютьРосію, яка є агресором.

Неприємний факт: Зеленський прокоментував привітання США з Днем Росії
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що США у День Росії привітали РФ, назвавши це "неприємним фактом".

Про це Президент розповів під час зустрічі із журналістами 13 червня, пише LB.ua.

"В будь-якому випадку привітання РФ з Днем Росії з боку Сполучених Штатів – для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати. Це ж День незалежності Росії, – наголошує глава держави. – Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України".  

Зеленський відзначає, що цілком логічно, що він сприймає такий факт не з великим позитивом. "Коли люди хочуть забрати незалежність в України, а наша партнерська країна — Сполучені Штати — їх вітають з таким днем".

  • Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо привітав росіян із Днем РФ. "Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього", ішлося у тексті привітання.
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