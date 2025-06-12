Посол США в Росії незабаром піде з посади

Коли саме Лінн Трейсі піде з посади, не повідомляється.

У США незабаром буде новий посол в Росії.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Росії.

“Приєднуйтесь до нашого прямого ефіру завтра, 13 червня, о 18:30 за московським часом, щоб попрощатися з послом Лінн Трейсі, яка незабаром завершить свою місію в Посольстві США в Російській Федерації”, - йдеться у повідомленні.

Лінн Трейсі працювала у дипломатичних представництвах США в Росії, Вірменії, Туркменістані, Пакистані, Казахстані, Афганістані та Киргизстані. Вона була удостоєна нагороди Держсекретаря за виявлену мужність та Почесну нагороду за видатні заслуги.