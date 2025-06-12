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Посол США в Росії незабаром піде з посади

Коли саме Лінн Трейсі піде з посади, не повідомляється.

Посол США в Росії незабаром піде з посади
Лінн Трейсі
Фото: Держдепартамент США

У США незабаром буде новий посол в Росії.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Росії.

“Приєднуйтесь до нашого прямого ефіру завтра, 13 червня, о 18:30 за московським часом, щоб попрощатися з послом Лінн Трейсі, яка незабаром завершить свою місію в Посольстві США в Російській Федерації”, - йдеться у повідомленні.

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Лінн Трейсі працювала у дипломатичних представництвах США в Росії, Вірменії, Туркменістані, Пакистані, Казахстані, Афганістані та Киргизстані. Вона була удостоєна нагороди Держсекретаря за виявлену мужність та Почесну нагороду за видатні заслуги.

  • У квітні Штати відкликали з України Бріджит Брінк, яка пропрацювала послом у нашій державі три роки.

  • Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо призначили Джулі Девіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні. 

  • Посаду повіреної у справах вона обійме тимчасово. Для призначення повноцінного посла потрібне затвердження Сенату США.
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