Посол США в Росії незабаром піде з посади

У США незабаром буде новий посол в Росії.
Про це повідомила пресслужба посольства США в Росії.
“Приєднуйтесь до нашого прямого ефіру завтра, 13 червня, о 18:30 за московським часом, щоб попрощатися з послом Лінн Трейсі, яка незабаром завершить свою місію в Посольстві США в Російській Федерації”, - йдеться у повідомленні.
Лінн Трейсі працювала у дипломатичних представництвах США в Росії, Вірменії, Туркменістані, Пакистані, Казахстані, Афганістані та Киргизстані. Вона була удостоєна нагороди Держсекретаря за виявлену мужність та Почесну нагороду за видатні заслуги.
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