Периферія рятує центр. Слідами Одеського саміту і Бухарестської дев’ятки

11 червня в Одесі відбувся саміт «Україна — Східно-Південна Європа» за участю президентів України Володимира Зеленського, Румунії Нікушора Дана, Сербії Александара Вучича, Молдови Маї Санду, премʼєрів Болгарії Росена Желязкова, Хорватії Андрея Пленковича та Греції Кіріакоса Міцотакіса, спікерки парламенту Албанії Елізи Спіропал, першого віцепремʼєра Північної Македонії Ізета Мехіті й міністерки закордонних справ Словенії Тані Файон. Формально в порядку денному — регіональна безпека, зокрема в Чорноморському просторі. Але між рядків значно більше: координація позицій перед самітом НАТО в Гаазі та пошук балансу з метою збереження чинної безпекової архітектури. Подробиці — в матеріалі LB.ua .

Фото: ОПУ Підсумкове фото учасників саміту «Україна — Східно-Південна Європа» в Одесі 11 червня 2025 року.

Задача із зірочкою

Одеський саміт став логічним продовженням зустрічі Бухарестської дев’ятки напередодні у Вільнюсі — формату східного флангу НАТО, який започаткували після анексії Криму.

Відкриваючи захід, Володимир Зеленський окреслив три ключові пріоритети: оборона, єдність і реальний розвиток.

«Безпека Південно-Східної Європи та Чорноморського регіону є нерозривною. Для нас це завжди було очевидно, але особливо актуальним це стало після 2014 року. І сьогодні ми змушені не просто боротися за свою країну, а й працювати над тим, щоб ця реальність залишалася наріжним каменем світової політики», — наголосив український лідер.

Напередодні саміту НАТО в Нідерландах, що відбудеться 24–25 червня, ці тези набувають особливої ваги, але ставки зростають: на тлі нових викликів — зокрема, змін зовнішньополітичних пріоритетів США та певної розгубленості європейських центрів ухвалення рішень — ситуація перетворюється на задачу із зірочкою. Йдеться не лише про те, щоб впливати на порядок денний. Ставка вища: масштабувати пріоритети оборони на всю Європу, яка дедалі більше втрачає свої точки опори.

Втримати США

На тлі зниження інтересу Вашингтона до безпекових питань Європи, а подекуди й відвертого підігрування Росії ситуація стає ще тривожнішою.

Фото: ОПУ Володимир Зеленський під час саміту «Україна — Східно-Південна Європа» в Одесі 11 червня 2025 року.

«НАТО дає Європі силу змагатися глобально. Без нього європейські нації були б у меншості перед іншими світовими гравцями. І саме тому ми маємо підтримувати одне одного», — наголосив Володимир Зеленський.

Попри це, останні прояви американської політики щодо європейських партнерів демонструють зовсім інший вектор — на переоцінку глобальної ролі Європи. Серед таких сигналів: втручання у виборчі процеси в окремих країнах ЄС, відверта підтримка політичних сил, що транслюють проросійські меседжі, риторика тиску й «умиротворення», натяки на скорочення військового контингенту США у Східній Європі.

Не менш тривожні й сигнали щодо України: ігнорування засідань Контактної групи з питань оборони (Рамштайн), перекидання на Близький Схід десятків тисяч ракет, які спочатку були призначені Україні, а також загроза подальшого скорочення оборонної підтримки.

«Раніше дестабілізація в Європі уже двічі затягувала американських солдатів у нищівні війни. Саме тому для Америки критично важливо залишатися залученою до європейської архітектури безпеки», — підкреслив Зеленський.

Усе це зміщує пріоритети з розширення на збереження, і схоже, широкі регіональні коаліції взялися рятувати ситуацію.

Фото: ОПУ Під час саміту «Україна — Східно-Південна Європа» в Одесі 11 червня 2025 року.

Головна роль другого плану

Звісно, такі тенденції очевидні і для сусідів України, які відчувають певні наслідки російської агресії не з новин, а з власного досвіду. І хоча фінальне комюніке саміту було стриманим, головне пролунало між рядками: єдина Європа поступово трансформується на мережу периферійних центрів тяжіння.

У цьому контексті важко не помітити зміни тональності Києва. Якщо у 2023–2024 роках тема майбутнього членства в НАТО звучала з українського боку майже ультимативно, то нині риторика помітно м’якшає. А головне — змінюється стратегія: ставку дедалі більше роблять на регіональні формати, двосторонні домовленості, партнерські ініціативи. Саме вони стають опорою для лобіювання інтересів України в нестабільному геополітичному ландшафті.

Але якщо раніше стояло питання про розширення НАТО, то нині — про збереження Альянсу як такого. І саме на цьому тлі відбувається стрімке зміщення безпекових акцентів у Європі: дедалі гучніше звучать голоси периферії — країн, для яких російська загроза давно перестала бути теоретичним конструктом.

Придунайський центр тяжіння

Особлива увага на саміті була зосереджена на безпекових викликах у стратегічному трикутнику Україна — Молдова — Румунія. Про складну ситуацію в регіоні згадали всі троє лідерів. Щобільше, Володимир Зеленський наголосив: сценарій просування Росії на південь, дестабілізації Молдови і створення подальших загроз для Румунії є цілком реалістичним — і саме на нього Москва натякала ще з перших тижнів великої війни.

Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський спілкується з президентом Румунії Нікушором Даном і президенткою Молдови Маєю Санду під час саміту в Одесі.

«Російські військові плани спрямовані на цей регіон — Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією», — заявив президент України.

Занепокоєння поділяє й лідерка сусідньої Молдови Мая Санду, яка додала, що «Росія не зупиниться і в Молдові, якщо її не зупинити в Україні». Вона також відкрито попередила про ймовірні спроби втручання Росії напередодні парламентських виборів у Молдові, які відбудуться вже цієї осені.

Усі 11 лідерів наголосили на відданості принципам міжнародного порядку, верховенства права й міжнародного права. Як підкреслив прем’єр-міністр Болгарії, настав час для «юридичного переслідування» всіх злочинів, скоєних Росією.

Тож символічно, що саме такий порядок денний звучить напередодні саміту НАТО, який відбудеться в місті, яке є символом міжнародної кримінальної відповідальності, — Гаазі.

Фото: ОПУ Під час саміту «Україна — Східно-Південна Європа» в Одесі 11 червня 2025 року.

Фото: ОПУ Під час саміту «Україна — Східно-Південна Європа» в Одесі 11 червня 2025 року.