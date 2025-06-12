Периферія рятує центр. Слідами Одеського саміту і Бухарестської дев’ятки

Задача із зірочкою
Одеський саміт став логічним продовженням зустрічі Бухарестської дев’ятки напередодні у Вільнюсі — формату східного флангу НАТО, який започаткували після анексії Криму.
Відкриваючи захід, Володимир Зеленський окреслив три ключові пріоритети: оборона, єдність і реальний розвиток.
«Безпека Південно-Східної Європи та Чорноморського регіону є нерозривною. Для нас це завжди було очевидно, але особливо актуальним це стало після 2014 року. І сьогодні ми змушені не просто боротися за свою країну, а й працювати над тим, щоб ця реальність залишалася наріжним каменем світової політики», — наголосив український лідер.
Напередодні саміту НАТО в Нідерландах, що відбудеться 24–25 червня, ці тези набувають особливої ваги, але ставки зростають: на тлі нових викликів — зокрема, змін зовнішньополітичних пріоритетів США та певної розгубленості європейських центрів ухвалення рішень — ситуація перетворюється на задачу із зірочкою. Йдеться не лише про те, щоб впливати на порядок денний. Ставка вища: масштабувати пріоритети оборони на всю Європу, яка дедалі більше втрачає свої точки опори.
Втримати США
На тлі зниження інтересу Вашингтона до безпекових питань Європи, а подекуди й відвертого підігрування Росії ситуація стає ще тривожнішою.
«НАТО дає Європі силу змагатися глобально. Без нього європейські нації були б у меншості перед іншими світовими гравцями. І саме тому ми маємо підтримувати одне одного», — наголосив Володимир Зеленський.
Попри це, останні прояви американської політики щодо європейських партнерів демонструють зовсім інший вектор — на переоцінку глобальної ролі Європи. Серед таких сигналів: втручання у виборчі процеси в окремих країнах ЄС, відверта підтримка політичних сил, що транслюють проросійські меседжі, риторика тиску й «умиротворення», натяки на скорочення військового контингенту США у Східній Європі.
Не менш тривожні й сигнали щодо України: ігнорування засідань Контактної групи з питань оборони (Рамштайн), перекидання на Близький Схід десятків тисяч ракет, які спочатку були призначені Україні, а також загроза подальшого скорочення оборонної підтримки.
«Раніше дестабілізація в Європі уже двічі затягувала американських солдатів у нищівні війни. Саме тому для Америки критично важливо залишатися залученою до європейської архітектури безпеки», — підкреслив Зеленський.
Усе це зміщує пріоритети з розширення на збереження, і схоже, широкі регіональні коаліції взялися рятувати ситуацію.
Головна роль другого плану
Звісно, такі тенденції очевидні і для сусідів України, які відчувають певні наслідки російської агресії не з новин, а з власного досвіду. І хоча фінальне комюніке саміту було стриманим, головне пролунало між рядками: єдина Європа поступово трансформується на мережу периферійних центрів тяжіння.
У цьому контексті важко не помітити зміни тональності Києва. Якщо у 2023–2024 роках тема майбутнього членства в НАТО звучала з українського боку майже ультимативно, то нині риторика помітно м’якшає. А головне — змінюється стратегія: ставку дедалі більше роблять на регіональні формати, двосторонні домовленості, партнерські ініціативи. Саме вони стають опорою для лобіювання інтересів України в нестабільному геополітичному ландшафті.
Але якщо раніше стояло питання про розширення НАТО, то нині — про збереження Альянсу як такого. І саме на цьому тлі відбувається стрімке зміщення безпекових акцентів у Європі: дедалі гучніше звучать голоси периферії — країн, для яких російська загроза давно перестала бути теоретичним конструктом.
Придунайський центр тяжіння
Особлива увага на саміті була зосереджена на безпекових викликах у стратегічному трикутнику Україна — Молдова — Румунія. Про складну ситуацію в регіоні згадали всі троє лідерів. Щобільше, Володимир Зеленський наголосив: сценарій просування Росії на південь, дестабілізації Молдови і створення подальших загроз для Румунії є цілком реалістичним — і саме на нього Москва натякала ще з перших тижнів великої війни.
«Російські військові плани спрямовані на цей регіон — Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією», — заявив президент України.
Занепокоєння поділяє й лідерка сусідньої Молдови Мая Санду, яка додала, що «Росія не зупиниться і в Молдові, якщо її не зупинити в Україні». Вона також відкрито попередила про ймовірні спроби втручання Росії напередодні парламентських виборів у Молдові, які відбудуться вже цієї осені.
Усі 11 лідерів наголосили на відданості принципам міжнародного порядку, верховенства права й міжнародного права. Як підкреслив прем’єр-міністр Болгарії, настав час для «юридичного переслідування» всіх злочинів, скоєних Росією.
Тож символічно, що саме такий порядок денний звучить напередодні саміту НАТО, який відбудеться в місті, яке є символом міжнародної кримінальної відповідальності, — Гаазі.