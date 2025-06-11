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Лідери Південно-Східної Європи підтримали євроінтеграцію України та засудили агресію РФ - декларація

"Членство в НАТО залишається найкращим варіантом безпеки для України", - йдеться у спільній декларації.

Лідери Південно-Східної Європи підтримали євроінтеграцію України та засудили агресію РФ - декларація
Лідери Південно-Східної Європи на саміті в Одесі 11 червня 2025 року
Фото: Facebook/Maia Sandu

Четвертий саміт Україна – Південно-Східна Європа відбувся 11 червня в Одесі за участі керівництва України, Молдови, Румунії, Болгарії, Хорватії, Греції, Албанії, Чорногорії, Словенії та Північної Македонії.

Учасники саміту ухвалили спільну декларацію, в якій підтвердили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, йдеться на сайті Президента України.

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«Ми найрішучішим чином засуджуємо жорстоку агресивну війну Росії проти України. Це – тяжкий злочин і грубе порушення міжнародного права», – зазначено у документі.

Лідери країн наголосили на необхідності повного виведення російських військ з території України, відновлення міжнародних кордонів та притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

У декларації підтверджено підтримку євроатлантичних прагнень України. «Членство в НАТО залишається найкращим варіантом безпеки для України… Ні Росія, ні жодна інша держава не мають права вето на розширення Альянсу», – зазначено в заяві.

Окрему увагу учасники саміту приділили безпеці в Чорному морі, розмінуванню, продовольчій безпеці, захисту критичної інфраструктури, а також відновленню та реабілітації України.

«Країни Південно-Східної Європи повинні відігравати ключову роль у процесі відновлення України», – підкреслили учасники.

Лідери закликали до збереження санкцій проти Росії, зокрема в банківському та енергетичному секторах, та наголосили на необхідності використання заморожених російських активів для відбудови України.

"Сторони підтверджують важливість взаємного сприяння обміну інформацією та досвідом щодо протидії кібернападам у контексті гібридної війни, а також рекомендацій щодо зміцнення захисту інформаційних і комунікаційних систем з урахуванням власного досвіду протидії зловмисним кіберопераціям", - підкреслили підписанти заяви.

Наступну ключову подію – міжнародну конференцію з питань реабілітації ветеранів – заплановано провести в Хорватії у жовтні 2025 року.
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