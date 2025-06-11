Президент Сербії Александар Вучич сьогодні відвідає Одесу

Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна
У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
ГоловнаПолітика

Президент Сербії Александар Вучич сьогодні відвідає Одесу

Це його перший візит до нашої країни з початку великої війни між РФ та Україною. Слід зауважити, що 9 травня цього року Вучич уперше від початку великої війни відвідав Москву.

Президент Сербії Александар Вучич сьогодні відвідає Одесу
Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич сьогодні, 11 червня, відвідає Одесу. 

Про це повідомила його адміністрація. 

“Президент Республіки Сербія Александар Вучич здійснить одноденний візит до України в середу, 11 червня 2025 року, де візьме участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа”, – йдеться у повідомленні.

Support LB.ua

Нагадаємо, що 9 травня цього року Вучич уперше від початку великої війни відвідав Москву, щоб взяти участь у “параді”.

Згодом Вучич заявив, що хоче у Євросоюз попри візити до Путіна.

Сербський і український президенти зустрічалися на міжнародних заходах в третіх країнах. Зокрема, в 2023 – в Афінах, а торік узимку – в Тирані. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies