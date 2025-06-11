Президент Сербії Александар Вучич сьогодні відвідає Одесу

Це його перший візит до нашої країни з початку великої війни між РФ та Україною. Слід зауважити, що 9 травня цього року Вучич уперше від початку великої війни відвідав Москву.

Президент Сербії Александар Вучич сьогодні, 11 червня, відвідає Одесу.

Про це повідомила його адміністрація.

“Президент Республіки Сербія Александар Вучич здійснить одноденний візит до України в середу, 11 червня 2025 року, де візьме участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 9 травня цього року Вучич уперше від початку великої війни відвідав Москву, щоб взяти участь у “параді”.

Згодом Вучич заявив, що хоче у Євросоюз попри візити до Путіна.

Сербський і український президенти зустрічалися на міжнародних заходах в третіх країнах. Зокрема, в 2023 – в Афінах, а торік узимку – в Тирані.