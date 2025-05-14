​Литва запровадила санкції проти проросійського лідера боснійських сербів Додіка

Його та двох соратників внесли до списку персон нон грата і заборонили в'їзд до країни.

Міністерство закордонних справ Литви запровадило санкції проти лідера боснійських сербів Мілорада Додіка та його двох соратників.

Про це повідомляє LRT.

"Санкції були введені за дії, які загрожують стабільності, суверенітету і територіальній цілісності Боснії та Герцеговини, а також миру та Дейтонським мирним угодам. Ці дії можуть дестабілізувати регіон і створити додаткові загрози європейській безпеці", - пояснили в МЗС країни.

Окрім Додіка, обмежувальні заходи також були направлені проти прем'єр-міністра регіону Радована Вишковича та спікера парламенту Ненада Стевандича.

Трьох політиків вже внесли до списку персон нон грата Литви наприкінці, заборонивши їм в’їзд до країни. Ця заборона на в'їзд діятиме до середини квітня 2030 року.

У міністерстві заявили, що цей крок був зроблений після консультацій із союзниками.

Сам Додік вже неодноразово погрожував відокремити Республіку Сербську, переважно сербський регіон, від центральних інституцій Боснії та Герцеговини, включаючи військову, судову та податкову систему, що спонукало США запровадити проти нього санкції.

26 лютого суд Боснії і Герцеговини засудив Додіка до одного року тюремного ув’язнення та встановив шестирічну заборону обіймати посаду президента Республіки Сербської. 12 березня прокуратура Боснії і Герцеговини видала ордер на арешт Додіка та його помічників. Пізніше суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт Додіка.