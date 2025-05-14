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Нідерланди закуплять майже пів сотні танків Leopard 2A8 для створення нового батальйону

Його розмістять у Німеччині.

Уряд Нідерландів повідомив про підписання угоди щодо придбання щонайменше 46 танків Leopard 2A8 у компанії KNDS — німецько-французького виробника озброєння, передає Reutes.

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Постачання техніки заплановане на період з 2028 по 2031 роки. Це стане першим за понад десятиліття кроком Нідерландів до формування власного танкового підрозділу.

Згідно із заявою нідерландського уряду, новий батальйон буде розміщений у Німеччині та налічуватиме близько 500 військових. Його потенційно можуть розширити ще на шість танків.

Угода є частиною зусиль Нідерландів щодо збільшення оборонних витрат до рівня не менше 2% ВВП відповідно до цільового показника НАТО.
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