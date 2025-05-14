​Британія випробувала сенсорну зброю для полювання на російські підводні човни, - The Times

Королівський флот випробував сенсорну технологію Lura на основі штучного інтелекту для виявлення російських підводних човнів.
Про це пише The Times.
Технологія була розроблена для відстеження китів, а тепер вона працюватиме на морських дронах для захисту британських вод від загроз.
Зазначається, що сенсорна технологія пройшла випробування і добре себе зарекомендувала.
Основою системи є автономні міні-підводні човни SG-1 Fathom із вбудованими датчиками, які здатні перебувати під водою до трьох місяців. Вони безшумно ковзають у воді, не маючи гвинтів, і аналізують звуки за допомогою ШІ. Lura автоматично класифікує звуки підводних човнів, танкерів, пасажирських суден і навіть суден "тіньового флоту" - російських танкерів, що намагаються обійти санкції.
"Lura виявляє, щоб наші флоти могли стримувати загрози. Ми повинні використовувати нові технології, щоб йти в ногу із загрозами нашій критичній інфраструктурі, національним водам та способу життя", - наголосив Гундберт Шерф, співзасновник європейської оборонної компанії Helsing, яка створила систему.
- Раніше Британія випробувала новітню мікрохвильову зброю, яка "спалює" дрони.
- Минулого року в Британії також випробували лазерну зброю для захисту літаків.
- Прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив, що країна розпочне найбільшу еру оновлення оборонної промисловості з часів закінчення Другої світової війни.