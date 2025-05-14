​Британія випробувала сенсорну зброю для полювання на російські підводні човни, - The Times

Технологія була розроблена для відстеження китів, а тепер вона працюватиме на морських дронах для захисту британських вод.

Королівський флот випробував сенсорну технологію Lura на основі штучного інтелекту для виявлення російських підводних човнів.

Про це пише The Times.

Технологія була розроблена для відстеження китів, а тепер вона працюватиме на морських дронах для захисту британських вод від загроз.

Зазначається, що сенсорна технологія пройшла випробування і добре себе зарекомендувала.

Основою системи є автономні міні-підводні човни SG-1 Fathom із вбудованими датчиками, які здатні перебувати під водою до трьох місяців. Вони безшумно ковзають у воді, не маючи гвинтів, і аналізують звуки за допомогою ШІ. Lura автоматично класифікує звуки підводних човнів, танкерів, пасажирських суден і навіть суден "тіньового флоту" - російських танкерів, що намагаються обійти санкції.

"Lura виявляє, щоб наші флоти могли стримувати загрози. Ми повинні використовувати нові технології, щоб йти в ногу із загрозами нашій критичній інфраструктурі, національним водам та способу життя", - наголосив Гундберт Шерф, співзасновник європейської оборонної компанії Helsing, яка створила систему.