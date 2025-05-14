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​Британія випробувала сенсорну зброю для полювання на російські підводні човни, - The Times

Технологія була розроблена для відстеження китів, а тепер вона працюватиме на морських дронах для захисту британських вод. 

​Британія випробувала сенсорну зброю для полювання на російські підводні човни, - The Times
Британія, флот (ілюстративне фото)
Фото: Royal Navy

Королівський флот випробував сенсорну технологію Lura на основі штучного інтелекту для виявлення російських підводних човнів.

Про це пише The Times

Технологія була розроблена для відстеження китів, а тепер вона працюватиме на морських дронах для захисту британських вод від загроз.

Зазначається, що сенсорна технологія пройшла випробування і добре себе зарекомендувала.

Основою системи є автономні міні-підводні човни SG-1 Fathom із вбудованими датчиками, які здатні перебувати під водою до трьох місяців. Вони безшумно ковзають у воді, не маючи гвинтів, і аналізують звуки за допомогою ШІ. Lura автоматично класифікує звуки підводних човнів, танкерів, пасажирських суден і навіть суден "тіньового флоту" - російських танкерів, що намагаються обійти санкції.

"Lura виявляє, щоб наші флоти могли стримувати загрози. Ми повинні використовувати нові технології, щоб йти в ногу із загрозами нашій критичній інфраструктурі, національним водам та способу життя", - наголосив Гундберт Шерф, співзасновник європейської оборонної компанії Helsing, яка створила систему.
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