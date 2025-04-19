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RapidDestroyer: Британія випробувала новітню мікрохвильову зброю, яка «спалює» дрони

Однак зброя ще перебуває на ранній стадії розробки.

RapidDestroyer: Британія випробувала новітню мікрохвильову зброю, яка «спалює» дрони
RapidDestroyer
Фото: Міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії випробувало новітній тип мікрохвильової протидронової зброї, повідомляє Financial Times.

Нову зброю RapidDestroyer створила французька компанія Thales. Ця зброя використовує високочастотне радіовипромінювання, щоб знищувати цілі шляхом перегріву.

Під час випробувань установка знищила понад 100 дронів. 

Втім зброя споживає значні обсяги енергії і ще перебуває на ранній стадії розробки. 

Експерти кажуть, що зброя ефективна проти великої кількості цілей. Існують очікування, що схоже озброєння може в майбутньому застосовуватися навіть проти крилатих ракет.

"Потужні мікрохвильові системи потенційно є дуже ефективним засобом захисту від великої кількості дронів і, можливо, крилатих ракет, за умов, коли їхній широкий конус дії не створює більше проблем, ніж вирішує", – каже Джастін Бронк із Королівського інституту об'єднаної служби.

За певних обставин – на базах у пустелі, на певних ділянках фронту, на військових кораблях у морі – вони забезпечують значне збільшення можливостей по боротьбі з безпілотниками, однак не є універсальним рішенням.

Втім є способи захисту дронів від мікрохвильової зброї. Це можуть бути матеріали, які блокують зовнішні електричні поля.

Видання зазначає, що RapidDestroyer має аналоги на озброєнні в армії США. Це Tactical High-power Operational Responder (THOR), а також Leonidas.

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