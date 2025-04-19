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Постпред України при ООН Мельник просить Мерца передати Україні 30% німецької військової техніки й ракети Taurus

Йдеться про 45 винищувачів Eurofighter та 30 Tornado, 25 вертольотів NHI NH90 та 15 Eurocopter Tiger, а також про 100 німецьких танків Leopard-2, 115 бойових машин піхоти Puma, 130 БМП Marder, 130 броньованих машин GTK Boxer, 300 бронетранспортерів Fuchs, 20 РСЗВ MARS-II. Крім того, Мельник просить 150 крилатих ракет Taurus.

Постпред України при ООН Мельник просить Мерца передати Україні 30% німецької військової техніки й ракети Taurus
Фото: germany.mfa.gov.ua

Постійний  представник України при ООН, колишній посол країни в Німеччині Андрій Мельник у колонці для газети Die Welt закликав майбутнього канцлера Фрідріха Мерца передати українській армії 30% військової авіаційної техніки, яка перебуває на озброєнні Бундесверу, передає DW.

Мельник вважає, що майбутня коаліція з блоку Християнсько-демократичного, Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) має схвалити "передачу Україні 30% наявних у розпорядженні німецьких винищувачів та гелікоптерів із запасів люфтваффе". За даними Мельника, це буде 45 винищувачів Eurofighter та 30 Tornado, 25 вертольотів NHI NH90 та 15 Eurocopter Tiger.

Принцип передачі 30% техніки дипломат пропонує поширити й на інші види зброї Бундесверу. Мельник закликав направити ЗСУ 100 німецьких танків Leopard-2, 115 бойових машин піхоти Puma, 130 БМП Marder, 130 броньованих машин GTK Boxer, 300 бронетранспортерів Fuchs, 20 РСЗВ MARS-II.

Раніше Мерц заявив, що новий уряд під його керівництвом може розпочати роботу 6 травня. Мельник закликав його "оголосити про негайне постачання 150 крилатих ракет Taurus у Бундестазі" того ж дня і "негайно здійснити це рішення".

Український дипломат запропонував Мерцу ще кілька кроків для допомоги Києву

  • законодавчо закріпити виділення 0,5% ВВП Німеччини на потреби ЗСУ, тобто 86 млрд євро до 2029 року; 
  • ухвалити таке ж рішення на рівні ЄС та "великої сімки" (допомога в 550 млрд євро за чотири роки); 
  • конфіскувати заморожені активи РФ на 200 млрд євро; 
  • забезпечити Києву гарантії безпеки та гарантувати вступ до НАТО та ЄС.

Мельник був послом України у Німеччині у 2014-2022 роках. Він критикував керівництво ФРН за недостатню допомогу Києву та умиротворення Москви і був відкликаний невдовзі після початку повномасштабної війни. З того часу дипломат продовжує висловлюватися про внутрішню німецьку політику в соцмережах та ЗМІ, зокрема німецькою мовою.

У зверненні до Мерца дипломат припустив, що його вимоги можуть зустріти невдоволення серед членів ХДС/ХСС та СДПН та визнав, що "не має ілюзій". Але він нагадав про Великдень, заявив, що в ці дні "можна сподіватися на диво", і процитував біблійного пророка Йоіля: "Перекуйте плуги ваші на мечі та серпи ваші на списи".

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