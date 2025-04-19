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Росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення Путіним "перемир'я"

Інформації щодо постраждалих нараді немає.

Росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення Путіним "перемир'я"
Фото: телеграм / Дар'я Зарівна

Ввечері 19 квітня Росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення Путіним так званого "великоднього перемир'я". 

Відео опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росія атакувала житловий будинок в Херсоні. "Перемир’я путіна", – написала радниця керівника Офісу президента Дар'я Зарівна.

  • Путін заявив, що РФ зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня за московським часом (збігається з київським) до 00:00 21 квітня. Він начебто сказав, що надіється, що "українська сторона наслідуватиме приклад". Пізніше російське Міноборони заявило, що віддано вказівки всім командувачам угруповань про припинення вогню з 18:00 мск 19 квітня до 00:00 мск 21 квітня.
  • Невдовзі президент Володимир Зеленський заявив, що "шахеди" в небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей. 
  • Зі свого боку глава МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, а Путін – на 30 годин. Міністр сказав, що Росія може будь-коли погодитися на пропозицію щодо повного та безумовного 30-денного припинення вогню.
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