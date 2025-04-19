Ввечері 19 квітня Росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення Путіним так званого "великоднього перемир'я".

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