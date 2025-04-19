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Окупанти завдали серію авіаударів по Костянтинівці: є поранений

Також пошкоджені складські приміщення, адміністративні будівлі підприємств, автозаправна станція, господарські споруди та лінія електропередач ДТЕК.

Окупанти завдали серію авіаударів по Костянтинівці: є поранений
наслідки російського обстрілу Костянтинівки
Фото: Facebook/Сергій Горбунов

Вранці 19 квітня російські війська здійснили обстріл території Костянтинівської громади на Донеччині.

Про це повідомив керівник МВА Сергій Горбунов.

наслідки російського обстрілу Костянтинівки
Фото: Facebook/Сергій Горбунов
наслідки російського обстрілу Костянтинівки

За його словами, три авіаудари припали за межі міста, ще сім — по самій Костянтинівці. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення, адміністративні будівлі підприємств, автозаправну станцію, господарські споруди та лінію електропередач ДТЕК.

Унаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Постраждалому надали домедичну допомогу парамедики поліції.

наслідки російського обстрілу Костянтинівки
Фото: Facebook/Сергій Горбунов
наслідки російського обстрілу Костянтинівки

Також під обстріл зі ствольної артилерії потрапили приватні будинки. 

  • Упродовж минулої доби російські окупанти здійснили обстріли 17 населених пунктів Донецької області. Зокрема, постраждали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.
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