Вранці 19 квітня російські війська здійснили обстріл території Костянтинівської громади на Донеччині.
Про це повідомив керівник МВА Сергій Горбунов.
За його словами, три авіаудари припали за межі міста, ще сім — по самій Костянтинівці. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення, адміністративні будівлі підприємств, автозаправну станцію, господарські споруди та лінію електропередач ДТЕК.
Унаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Постраждалому надали домедичну допомогу парамедики поліції.
Також під обстріл зі ствольної артилерії потрапили приватні будинки.
- Упродовж минулої доби російські окупанти здійснили обстріли 17 населених пунктів Донецької області. Зокрема, постраждали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.