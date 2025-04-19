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У лікарнях Харкова залишається 18 з майже 120 постраждалих унаслідок ракетного удару 18 квітня

Троє дітей перебувають у стані середньої тяжкості.

У лікарнях Харкова залишається 18 з майже 120 постраждалих унаслідок ракетного удару 18 квітня
Харків
Фото: ДСНС України в Telegram

Станом на суботу, 19 квітня, у лікарнях Харкова залишається 18 з майже 120 постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ 18 квітня.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"5-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 12-річний хлопець — у стані середньої тяжкості. Одна 9-річна дитина перебуває в задовільному стані і незабаром буде виписана. Дорослі. Двоє людей — у важкому стані. Ще двоє людей літнього віку перебувають у середньому стані тяжкості. Ще десятеро — у задовільному стані", — написав Синєгубов.

  • У Харкові через нічні обстріли гостру реакцію на стрес отримали 63-річна та 69-річна жінки.
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