На Харківщині ворожі війська діють тільки піхотними групами

Ворог не застосовує бронетехніку під час штурмів.

Російські війська на Харківському напрямку штурмують українські позиції піхотними групами без застосування бронетехніки.

Про це в ефірі «Суспільного» розповів офіцер відділення планування 13 бригади НГУ "Хартія" Олексій Розумний, пише "Армія.Інформ".

"Базова тактика залишається незмінною: піхота, як правило малі штурмові групи, які намагаються просочуватися з різних напрямків. Вони намагаються шукати несподівані для нас маршрути. Але результат для них один", — каже військовий.

За словами офіцера, минулого тижня ворог намагався прорвати оборону за допомогою одного мотоцикла, подібну тактику противник використовує на інших напрямках. Спроба була невдала.

"За останній час також не було спроб використання бронетехніки. Ті, що відбувалися, відбулися давно і всі завершилися провалом", — додав він.