Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
Не більше ніж два строки. Президентська фракція хоче заборонити Кличку й іншим мерам-довгожителям балотуватися
Не більше ніж два строки. Президентська фракція хоче заборонити Кличку й іншим мерам-довгожителям балотуватися
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Україна — то свята земля для євреїв». Як минуле міст з єврейськими громадами спростовує російську пропаганду
«Україна — то свята земля для євреїв». Як минуле міст з єврейськими громадами спростовує російську пропаганду
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Росіяни атакували Харків ракетами: понад 110 поранених і один убитий (оновлено)
Росіяни атакували Харків ракетами: понад 110 поранених і один убитий (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

За два тижні воїни СБУ знищили 15 ворожих складів із боєприпасами і більше тисячі живої сили окупантів

зупиняють механізовані штурми росіян

За два тижні воїни СБУ знищили 15 ворожих складів із боєприпасами і більше тисячі живої сили окупантів
Фото: СБУ

Воїни СБУ за два тижні ліквідували та знищили більше тисячі російських окупантів, а також уразили 15 ворожих складів з боєприпасами.

Про це повідомляє СБУ.

"Точні удари, холодний розрахунок і нові технології – це саме про ефективну роботу спецпризначенців ЦСО "А" СБУ", – ідеться у повідомленні.

Лише за два тижні спецпризначенці СБУ знищили та уразили:

  • 53 танки
  • 78 ББМ
  • 101 артилерійську систему і РСЗВ
  • 13 ППО
  • 5 РЕБ/РЕР
  • 810 одиниць автотранспорту
  • 40 БпЛА та 225 антени зв’язку
  • 610 ворожих позицій та укріплень
  • 15 складів із боєприпасами та 1 склад з паливно-мастильними матеріалами

Крім того, на рахунку СБУ – більше тисячі знищених і поранених окупантів.

  • Втрати окупантів: упродовж доби Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 14 ворожих танків та понад 110 БпЛА.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies