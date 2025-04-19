Воїни СБУ за два тижні ліквідували та знищили більше тисячі російських окупантів, а також уразили 15 ворожих складів з боєприпасами.

Про це повідомляє СБУ.

"Точні удари, холодний розрахунок і нові технології – це саме про ефективну роботу спецпризначенців ЦСО "А" СБУ", – ідеться у повідомленні.

Лише за два тижні спецпризначенці СБУ знищили та уразили:

53 танки

78 ББМ

101 артилерійську систему і РСЗВ

13 ППО

5 РЕБ/РЕР

810 одиниць автотранспорту

40 БпЛА та 225 антени зв’язку

610 ворожих позицій та укріплень

15 складів із боєприпасами та 1 склад з паливно-мастильними матеріалами

Крім того, на рахунку СБУ – більше тисячі знищених і поранених окупантів.