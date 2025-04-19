Воїни СБУ за два тижні ліквідували та знищили більше тисячі російських окупантів, а також уразили 15 ворожих складів з боєприпасами.
Про це повідомляє СБУ.
"Точні удари, холодний розрахунок і нові технології – це саме про ефективну роботу спецпризначенців ЦСО "А" СБУ", – ідеться у повідомленні.
Лише за два тижні спецпризначенці СБУ знищили та уразили:
- 53 танки
- 78 ББМ
- 101 артилерійську систему і РСЗВ
- 13 ППО
- 5 РЕБ/РЕР
- 810 одиниць автотранспорту
- 40 БпЛА та 225 антени зв’язку
- 610 ворожих позицій та укріплень
- 15 складів із боєприпасами та 1 склад з паливно-мастильними матеріалами
Крім того, на рахунку СБУ – більше тисячі знищених і поранених окупантів.
- Втрати окупантів: упродовж доби Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 14 ворожих танків та понад 110 БпЛА.