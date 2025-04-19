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Дрони ГУР завдали точних ударів по стратегічним об'єктам окупантів на фронті

Знищено спостережні пункти росіян та засоби радіоелектронної боротьби.

Дрони ГУР завдали точних ударів по стратегічним об'єктам окупантів на фронті
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Оператори дронів ГУР МО завдали точних ударів по стратегічним об'єктам та позиціям окупантів на фронті. 

Відео успішного відпрацювання по ворожих позиціях опублікували у ГУР МО.

Дрони спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ завдали чергових ударів по ворожих позиціях російських окупантів. У результаті відмінної роботи, знищено спостережні пункти та засоби радіоелектронної боротьби, які ворог використовував для перешкод українським безпілотникам.

Окупанти й надалі втрачають техніку та контроль над передовими позиціями.

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