Оператори дронів ГУР МО завдали точних ударів по стратегічним об'єктам та позиціям окупантів на фронті.

Відео успішного відпрацювання по ворожих позиціях опублікували у ГУР МО.

Дрони спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ завдали чергових ударів по ворожих позиціях російських окупантів. У результаті відмінної роботи, знищено спостережні пункти та засоби радіоелектронної боротьби, які ворог використовував для перешкод українським безпілотникам.

Окупанти й надалі втрачають техніку та контроль над передовими позиціями.