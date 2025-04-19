Росіяни майже 60 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Уночі та вранці російські окупанти здійснили 56 обстрілів прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Уночі та зранку росіяни здійснили 56 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 143 вибухи", — ідеться у повідомленні.

Під російськими обстрілами опинилися Верхньосироватська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Буриньська, Путивльська, Свеська та Середино-Будська громади.

На території Середино-Будської громади зафіксували скидання ВОГ з безпілотника.

По Юнаківській громаді російські війська вели вогонь з артилерії, застосовували реактивні системи залпового вогню, а також скинули ВОГ з БпЛА.

У Миропільській громаді ворог скинув ВОГ з безпілотника, здійснив пуски авіабомб, обстріл з РСЗВ та вів мінометний вогонь.

Свеська громада зазнала артилерійського удару російських військ, а також обстрілу з танка.

По Верхньосироватській громаді окупанти завдали ударів безпілотниками, внаслідок чого пошкоджені нежитлові приміщення.

У Буринській громаді внаслідок ударів БпЛА пошкоджено нежитлову інфраструктуру.

На Великописарівську громаду росіяни скинули п’ять мін.

У Путивльській громаді внаслідок ударів БпЛА пошкоджені нежитлові об’єкти.

Краснопільську громаду російські війська анаткували авіабомбами.